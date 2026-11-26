DOW JONES--Nach zwei Warnstreik-Wellen haben die IG Metall-Bezirke Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen in der vierten Verhandlungsrunde eine Tarifeinigung für die Metall- und Elektroindustrie erzielt. Der Gewerkschaftsvorstand empfiehlt, diesen Abschluss bundesweit zu übernehmen. Finanziell sieht das Ergebnis eine von der Nettoumsatzrendite abhängige Einmalzahlung zwischen 150 und 450 Euro sowie zwei dauerhafte Entgelterhöhungen vor. Einmal um 2,0 Prozent ab Mai 2027 und um weitere 2,3 Prozent ab April 2028, wie die IG Metall mitteilte.

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Zudem umfasst die Einigung einen neuen Tarifvertrag für Investition und Beschäftigung, der den Industriestandort Deutschland sichern soll. Unternehmen sollen zeitlich befristete finanzielle Spielräume erhalten, indem sie unter Mitsprache von Betriebsräten und der IG Metall in begrenztem Umfang tarifliche Leistungen der Beschäftigten nutzen dürfen, so die Gewerkschaft weiter. Im Gegenzug verpflichteten sich die Arbeitgeber zu Standortinvestitionen und einem Verzicht auf Personalabbau.

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DJG/cbr/ros

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November 26, 2026 11:47 ET (16:47 GMT)