Einigung im Tarifstreit im kommunalen NRW-Nahverkehr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Arbeitsbedingungen der etwa 30 000 Beschäftigten in den kommunalen Verkehrsbetrieben sollen sich verbessern. Die Mehrheit der abstimmenden Verdi-Mitglieder unter den Beschäftigten sprach sich in einer Urabstimmung für die Annahme des Tarifergebnisses aus, dem eine Schlichtungsempfehlung vorangegangen war, wie die Gewerkschaft am Donnerstag mitteilte. Dem Schlichtungsvorschlag hatten die Tarifkommission von Verdi NRW und der kommunale Arbeitgeberverband KAV NW bereits vor knapp zwei Wochen zugestimmt

Im Kern sieht die Einigung vier Entlastungstage, gestaffelt bis Ende 2026, für breite Teile der Beschäftigten vor. Zwei zusätzliche freie Tage davon soll es für alle bereits ab diesem Jahr geben, 2025 und 2026 folgen dann jeweils ein weiterer freier Tag für einen Großteil der Beschäftigten. Die Eckpunkte sehen den Angaben zufolge auch eine stufenweise Anhebung der Jahressonderzahlung auf 100 Prozent vor sowie eine Anhebung der Bemessungsgrundlage für Zeitzuschläge.

Zweimal hatte Verdi NRW in der Tarifrunde über einen sogenannten Manteltarifvertrag den öffentlichen Nahverkehr im bevölkerungsreichsten Bundesland mit Warnstreiks über jeweils einen Tag oder zwei Tage weitgehend lahmgelegt. Zuletzt setzte die Gewerkschaft auf "nadelstichartige Streikmaßnahmen" und rief an bestimmten Betriebshöfen in NRW-Städten zum Streik auf. Weil Verdi NRW einem Schlichtungsverfahren zugestimmt hatte, waren auf ÖPNV-Nutzer aber zuletzt keine weiteren Streiks zugekommen./jgl/DP/ngu