Vodafone-Aktie springt an: Fusionsvereinbarung von Vodafone und Hutchison steht angeblich bevor

Am Freitag oder Anfang kommender Woche könne die umgerechnet rund 17 Milliarden Euro schwere Fusion bekanntgegeben werden, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die geplante Vereinbarung entspreche der Ankündigung von Vodafone im Oktober, wonach der britische Konzern 51 Prozent und CK Hutchison 49 Prozent an dem dann gemeinsamen Unternehmen halten werden. Dies werde durch eine Anpassung der Schuldenbesitzverhältnisse statt durch einen Bargeldaustausch erreicht, sagte einer der Insider. Hutchison lehnte eine Stellungnahme ab. Vodafone war zunächst für einen Kommentar nicht erreichbar.

Durch die Fusion entstünde der größte britische Mobilfunk-Anbieter mit etwa 27 Millionen Kunden vor EE von BT und VM O2, das zu Telefonica und Liberty Global gehört. Wegen der möglichen Marktkonzentration dürfte eine intensive Prüfung der Behörden erfolgen. 2016 hatten die EU-Wettbewerbshüter sich bereits gegen die milliardenschwere Fusion des Großbritannien-Geschäfts von Telefonica (O2) durch den chinesischen Mobilfunkanbieter Hutchison gesperrt.

Die Vodafone-Aktie zieht am Mittwoch an der Börse in London zeitweise um 2,24 Prozent auf 0,7865 Pfund an.

Hongkong/London (Reuters)

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, Pazargic Liviu/Getty Images