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Einladung - Telefonkonferenz zum Lagebericht des dritten Quartals 2026

Werte in diesem Artikel
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VAT
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Charts | News | Analysen

VAT Group AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Einladung - Telefonkonferenz zum Lagebericht des dritten Quartals 2026

07.10.2026 / 22:00 CET/CEST

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VAT lädt Sie herzlich zur Telefonkonferenz zum Lagebericht des dritten Quartals 2026 ein.

Urs Gantner, CEO, und Fabian Chiozza, CFO, werden einen Überblick über die Geschäftsbedingungen im dritten Quartal 2026 präsentieren und ein Update zu den Erwartungen für den Rest des Jahres geben. Im Anschluss an die formellen Ausführungen gibt es eine Frage-und-Antwort-Runde.

Datum:               Donnerstag, 15. Oktober 2026

Zeit:                     10.00 Uhr MESZ

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Teilnehmer werden gebeten sich HIER vor zu registrieren; sie erhalten dann spezielle Einwahldetails, um einfach und schnell auf den Anruf zuzugreifen.

Teilnehmer die sich nicht vorregistrieren können, können sich hier einwählen:
+41 58 310 50 00 (Europe)
+44 207 107 0613 (UK)
+1 631 570 5613 (USA)

Bitte rufen Sie 5-10 Minuten vor der Telefonkonferenz an.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird ca. eine Stunde nach der Veranstaltung in der IR-Sektion (LINK) der VAT-Website verfügbar sein.

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Mit freundlichen Grüssen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
VAT Group AG
Head Marketing, Communications,
Investor Relations
Michel R. Gerber
T +41 81 553 70 13
investors@vatgroup.com


Investor Relations
Christopher Wickli
+41 81 553 75 39

Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: VAT Group AG
Seelistrasse 1
9469 Haag
Schweiz
Telefon: +41 81 771 61 61
Fax: +41 81 771 48 30
E-Mail: reception@vat.ch
Internet: www.vatvalve.com
ISIN: CH0311864901
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2412148

 
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2412148  07.10.2026 CET/CEST

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