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Einladung - Telefonkonferenz zum Lagebericht des ersten Quartals 2026

09.04.26 22:00 Uhr
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VAT Group AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Einladung - Telefonkonferenz zum Lagebericht des ersten Quartals 2026

09.04.2026 / 22:00 CET/CEST

VAT lädt Sie herzlich zur Telefonkonferenz zum Lagebericht des ersten Quartals 2026 ein.

Urs Gantner, CEO, und Fabian Chiozza, CFO, werden einen Überblick über die Marktbedingungen im ersten Quartal des Jahres präsentieren und ein Update über die Erwartungen für den Rest der Jahres 2026 abgeben. Im Anschluss an die formellen Ausführungen wird es eine Frage-und-Antwort-Runde geben.

Datum:               Donnerstag, 16. April 2026

Zeit:                     10.00 Uhr MESZ

Teilnehmer werden gebeten sich HIER vor zu registrieren; sie erhalten dann spezielle Einwahldetails, um einfach und schnell auf den Anruf zuzugreifen.

Teilnehmer die sich nicht vorregistrieren können, können sich hier einwählen:
+41 58 310 50 00 (Europe)
+44 207 107 0613 (UK)
+1 631 570 5613 (USA)

Bitte rufen Sie 5-10 Minuten vor der Telefonkonferenz an:

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird ca. eine Stunde nach der Veranstaltung in der IR-Sektion (LINK) der VAT-Website verfügbar sein.

Mit freundlichen Grüssen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
VAT Group AG
Head of Marketing, Communications and Investor Relations
Michel R. Gerber
T +41 81 553 70 13
investors@vatgroup.com

Christopher Wickli
+41 81 553 75 39

Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: VAT Group AG
Seelistrasse 1
9469 Haag
Schweiz
Telefon: +41 81 771 61 61
Fax: +41 81 771 48 30
E-Mail: reception@vat.ch
Internet: www.vatvalve.com
ISIN: CH0311864901
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2306192

 
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