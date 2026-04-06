Einladung - Telefonkonferenz zum Lagebericht des ersten Quartals 2026
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VAT Group AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
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VAT lädt Sie herzlich zur Telefonkonferenz zum Lagebericht des ersten Quartals 2026 ein.
Urs Gantner, CEO, und Fabian Chiozza, CFO, werden einen Überblick über die Marktbedingungen im ersten Quartal des Jahres präsentieren und ein Update über die Erwartungen für den Rest der Jahres 2026 abgeben. Im Anschluss an die formellen Ausführungen wird es eine Frage-und-Antwort-Runde geben.
Datum: Donnerstag, 16. April 2026
Zeit: 10.00 Uhr MESZ
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Teilnehmer werden gebeten sich HIER vor zu registrieren; sie erhalten dann spezielle Einwahldetails, um einfach und schnell auf den Anruf zuzugreifen.
Teilnehmer die sich nicht vorregistrieren können, können sich hier einwählen:
Bitte rufen Sie 5-10 Minuten vor der Telefonkonferenz an:
Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird ca. eine Stunde nach der Veranstaltung in der IR-Sektion (LINK) der VAT-Website verfügbar sein.
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Mit freundlichen Grüssen
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VAT Group AG
|Seelistrasse 1
|9469 Haag
|Schweiz
|Telefon:
|+41 81 771 61 61
|Fax:
|+41 81 771 48 30
|E-Mail:
|reception@vat.ch
|Internet:
|www.vatvalve.com
|ISIN:
|CH0311864901
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2306192
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2306192 09.04.2026 CET/CEST
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|Hebel
|KO
|Emittent
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