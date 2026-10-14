Einladung zum Medienrundgang am Weinfestival Basel, 24. Oktober 2026
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MCH Group AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
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Sehr geehrte Medienschaffende
Im Rahmen unserer Messe WEINFESTIVAL BASEL 2026 laden wir Sie am Samstag, 24. Oktober von 16 bis 17:45 Uhr herzlich zum Medienrundgang (Halle 2) ein. Entdecken Sie das Festival vor Ort und treten Sie direkt mit Ausstellenden und Gastgebern in Austausch.
Der Rundgang führt Sie unter anderem zu diesen Highlights:
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Vor Ort steht Ihnen ausserdem der Projektleiter René Zürcher für Fragen zur Verfügung.
Bitte melden Sie sich bis spätestens Montag, 19. Oktober per E-Mail an: media@mch-group.com
Wir freuen uns auf Sie!
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Media Contact
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MCH Group AG
|Messeplatz 10
|4058 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 200 20 20
|E-Mail:
|info@mch-group.com
|Internet:
|https://www.mch-group.com
|ISIN:
|CH0039542854
|Valorennummer:
|3954285
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2415606
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2415606 14.10.2026 CET/CEST
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