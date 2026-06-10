Einladung zur Medienkonferenz
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MCH Group AG
/ Schlagwort(e): Konferenz
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Basel, 15. Juni 2026
MCH Group und Informa Markets gehen eine Partnerschaft ein und lancieren eine neue internationale Plattform. Sie verbindet Asien und Europa – ausgerichtet auf die heutigen Anforderungen der Schmuck- und Uhrenbranche.
Margaret Ma Connolly (Präsidentin und CEO, Informa Markets Asia), Dan Ye (Vizepräsident, Informa Markets Asia), Roman Imgrüth (CEO Exhibitions & Events, MCH Group) und Artur Faria (Creative Director, MCH Group) laden Sie herzlich zur Medienkonferenz am Donnerstag, 18. Juni, um 10 Uhr in der Galerie in Halle 1.0 (Haupteingang Art Basel Unlimited) ein. Einlass ab 9.30 Uhr.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MCH Group AG
|Messeplatz 10
|4058 Basel
|Schweiz
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|E-Mail:
|info@mch-group.com
|Internet:
|https://www.mch-group.com
|ISIN:
|CH0039542854
|Valorennummer:
|3954285
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2345382
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|EQS News-Service
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2345382 15.06.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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