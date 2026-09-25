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Einmalkosten

FMC-Aktie in Grün: Strategiewechsel in China kostet Millionenbetrag

FMC-Aktie in Grün: Strategiewechsel in China kostet Millionenbetrag

Fresenius Medical Care (FMC) stellt seine Strategie in China neu auf.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
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Dazu gehört, dass der Dialyseanbieter Produktion sowie Vertrieb des Hämodialysesystems 4008A in China einstellen und sein Geschäft mit der Peritonealdialyse (PD) in dem Land beenden wird. FMC erwartet Einmalkosten unter anderem aus Wertberichtigungen und Entsorgungsaufwand in Höhe von rund 110 Millionen Euro, die als Sonderposten voraussichtlich im dritten Quartal verbucht werden.

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FMC will sich in China künftig stärker "auf innovative Technologien für die Dialyse in Behandlungszentren" sowie die intensivmedizinische Versorgung konzentrieren.

Die FMC-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zwischenzeitlich 0,48 Prozent auf 39,54 Euro.

DJG/mgo/uxd

DOW JONES

Bildquellen: Fresenius Medical Care

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Fresenius Medical Care (FMC) St. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.09.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen DZ BANK
06.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight Barclays Capital
05.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.

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