FMC-Aktie in Rot: Strategiewechsel in China kostet Millionenbetrag

Einmalkosten

25.09.26 09:24 Uhr

Fresenius Medical Care (FMC) stellt seine Strategie in China neu auf.

Dazu gehört, dass der Dialyseanbieter Produktion sowie Vertrieb des Hämodialysesystems 4008A in China einstellen und sein Geschäft mit der Peritonealdialyse (PD) in dem Land beenden wird. FMC erwartet Einmalkosten unter anderem aus Wertberichtigungen und Entsorgungsaufwand in Höhe von rund 110 Millionen Euro, die als Sonderposten voraussichtlich im dritten Quartal verbucht werden.

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FMC will sich in China künftig stärker "auf innovative Technologien für die Dialyse in Behandlungszentren" sowie die intensivmedizinische Versorgung konzentrieren.

Die FMC-Aktie verliert im XETRA-Handel zwischenzeitlich 0,23 Prozent auf 39,26 Euro.

DJG/mgo/uxd

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