Caterpillar-Aktie sackt ab: Analyst kritisch
Eine Analystenabstufung sorgt am Mittwoch für eine Fortsetzung der Talfahrt bei Caterpillar.
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Die Aktien sackten an der NYSE nochmals um 6,07 Prozent auf 789,80 US-Dollar ab, nachdem das Analysehaus Baird die Einschätzung gesenkt hatte. Sie waren damit das Schlusslicht im Dow Jones Industrial. Nach einem düsteren Juli-Verlauf erreichte der Kurs das niedrigste Niveau seit April. Seit dem Rekordhoch von Ende Juni haben die Aktien nun schon mehr als ein Viertel verloren.
Analyst Mircea Dobre von Baird argumentierte mit Blick auf die neue Einschätzung "Neutral", dass der lange Zeit förderliche Trend zum Ausbau von Rechenzentren an Fahrt verlieren könnte. Befürchtungen, dass die Bewertungen im KI-Bereich übertrieben wurden und die ausufernden Investitionen sich am Ende vielleicht nicht rechnen, hatten zuletzt bei KI-Profiteuren schon tiefe Spuren hinterlassen. Dazu zählt auch Caterpillar mit seinem Stromaggregate-Geschäft.
Der Analyst verwies dabei auch auf politische und regulatorische Risiken, da er einen Trend zu größer werdenden Einschränkungen beim Bau neuer Rechenzentren auf Landes- und Kommunalebene beobachtet. Dobre befürchtet, dass der Auftragsbestand von Caterpillar darunter leiden könnte, sollten die größten Rechenzentrenbetreiber unter diesen Umständen weniger investieren.
/tih/edh/he
NEW YORK (dpa-AFX)
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Bildquellen: Caterpillar, James Mattil / Shutterstock.com
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Caterpillar Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.23
|Caterpillar Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.20
|Caterpillar buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.20
|Caterpillar overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.20
|Caterpillar buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.19
|Caterpillar overweight
|JP Morgan Chase & Co.