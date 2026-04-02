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Trotz schwacher Auslieferungszahlen: Analyst belässt Tesla auf 'Outperform' - Aktie trotzdem tiefer

05.04.26 21:43 Uhr
NASDAQ-Aktie Tesla Analysten zufolge weiter ein 'Outperform' | finanzen.net

Trotz verfehlter Erwartungen bei den Auslieferungszahlen fürs erste Quartal belässt ein Analysehaus den Musk-Konzern Tesla auf "Outperform".

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Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen des Elektroautobauers für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Diese hätten die Markterwartung verfehlt, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Darüber hinaus hätten auch die separat vorgelegten Daten zu den Installationen im Bereich Energiespeicher enttäuscht. Dabei sollte das Energiespeichergeschäft eigentlich gut positioniert sein, um von strukturellem Rückenwind durch das KI-getriebene Wachstum der Stromnachfrage zu profitieren.

Im NASDAQ-Handel am Donnerstag sackte die Tesla-Aktie schließlich 5,42 Prozent ab auf 360,59 US-Dollar.

/rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 11:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 11:44 / EDT

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com

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