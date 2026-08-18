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Einschätzungen

Palantir-Aktie nach starkem Quartal: Wie tragfähig ist die Bewertung nach der Rally?

Palantir-Aktie nach starkem Quartal: Wie tragfähig ist die Bewertung nach der Rally?

Nach einem Umsatzsprung von 93 Prozent erhöhen Analysten ihre Kursziele für die Palantir-Aktie, während Anleger über den richtigen Einstiegszeitpunkt rätseln.

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  • Starkes US-Geschäft treibt die Palantir-Bilanz
  • Nach der Kursrally mehren sich Gewinnmitnahmen bei Investoren
  • Analysten bleiben trotz hoher Bewertung mehrheitlich zuversichtlich
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Palantir hat mit den Zahlen zum zweiten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen und die Jahresprognose kräftig angehoben. Die Aktie des Datenanalyse-Unternehmens war daraufhin stark gestiegen, gab an einzelnen Tagen aber auch einen Teil der Gewinne wieder ab.

Palantir mit starkem US-Commercial-Wachstum

Palantir Technologies, spezialisiert auf Software zur Echtzeit-Analyse großer Datenmengen für Behörden und Unternehmen, meldete Anfang August einen Umsatz von 1,94 Milliarden US-Dollar für das zweite Quartal, ein Plus von 93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders das US-Commercial-Geschäft legte kräftig zu: Der Umsatz mit kommerziellen Kunden in den USA wuchs um 149 Prozent auf 764 Millionen US-Dollar, während das US-Regierungsgeschäft um 90 Prozent auf 809 Millionen US-Dollar zulegte. Insgesamt kletterte der US-Umsatz um 115 Prozent auf 1,57 Milliarden US-Dollar.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 US-Dollar, das GAAP-Nettoergebnis erreichte 1,06 Milliarden US-Dollar bei einer Marge von 55 Prozent. Der sogenannte Rule-of-40-Score, eine Kennzahl aus Wachstum und Profitabilität, kletterte auf 155 Prozent. Im Quartal schloss Palantir 220 Deals im Volumen von mindestens einer Million US-Dollar ab, das gesamte Vertragsvolumen stieg um 49 Prozent auf 3,37 Milliarden US-Dollar. Gestützt darauf hob das Unternehmen seine Jahresprognose auf einen Umsatz von 8,15 bis 8,16 Milliarden US-Dollar an, deutlich über der zuvor kommunizierten Spanne von rund 7,65 bis 7,66 Milliarden US-Dollar.

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Rally bei Palantir-Aktie gefolgt von Gewinnmitnahmen

Seit der Zahlenvorlage legte die Palantir-Aktie insgesamt kräftig zu, was das Unternehmen zeitweise zu einem der am höchsten bewerteten Softwarekonzerne machte. Zwischenzeitlich kam es dabei aber auch an einigen Tagen zu Gewinnmitnahmen: Am vergangenen Freitag beispielsweise gab die Aktie um 2,78 Prozent nach, nachdem sie zuvor binnen eines Monats rund 30 Prozent gewonnen hatte. Als ein Faktor gilt, dass Cathie Woods ARK Invest seit der Zahlenvorlage in mehreren Tranchen zwischen dem 4. und 13. August Palantir-Anteile im Volumen von rund 21 Millionen US-Dollar verkauft hat.

Zuletzt schloss das an der NASDAQ notierte Papier 0,59 Prozent leichter bei 171,54 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 18. August 2026).

Analysten sehen bei Palantir-Aktie weiter Potenzial

Von 22 bei TipRanks erfassten Analystenhäusern bewerten 16 die Palantir-Aktie mit Buy, vier mit Hold und zwei mit Sell, das mittlere Kursziel liegt bei 197,89 US-Dollar bei einer Spanne von 80 bis 255 US-Dollar (Stand: 18. August 2026). UBS-Analyst Karl Keirstead bestätigte am 4. August sein Buy-Rating und erhöhte das Kursziel von 200 auf 220 US-Dollar. Die Deutsche Bank stufte die Aktie am selben Tag von Hold auf Buy hoch und nannte ein Kursziel von 200 US-Dollar, während Northland Securities sein Kursziel von 190 auf 200 US-Dollar anhob. Phillip Securities bekräftigte am 11. August sein Buy-Rating mit einem Kursziel von 215 US-Dollar.

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Die Spannbreite der Einschätzungen spiegelt die Unsicherheit über die Nachhaltigkeit des aktuellen Bewertungsniveaus wider. Während die operativen Kennzahlen mit einer adjustierten operativen Marge von 62 Prozent und einem freien Cashflow von 1,22 Milliarden US-Dollar im Quartal Stärke zeigen, bleibt offen, wie stark künftige Quartale von der aktuellen Wachstumsdynamik im US-Commercial-Segment profitieren können.

Wie sich das US-Commercial-Geschäft in den kommenden Quartalen entwickelt, dürfte für die weitere Bewertung der Palantir-Aktie ausschlaggebend sein.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com

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