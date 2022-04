HP-Aktie +18%: Berkshire Hathaway-CEO Warren Buffett kauft milliardenschweres HP-Aktienpaket

In der Nacht auf Donnerstag gab Berkshire Hathaway in Pflichtmitteilungen an die US-Börsenaufsicht bekannt, in mehreren Transaktionen rund 121 Millionen Aktien von HP gekauft zu haben. Auf Basis des jüngsten Schlusskurses ist das Paket rund 4,2 Milliarden Dollar (3,9 Mrd Euro) wert und macht Buffetts Konglomerat mit einem Anteil von etwa elf Prozent zum größten Einzelaktionär des Computer- und Drucker-Herstellers.

Das gibt HP an der Börse kräftig Auftrieb: Die Aktien legen an der NYSE zeitweise um 18,07 Prozent auf 41,22 US-Dollar zu. Berkshire-Aktien notieren derweil 0,56 Prozent tiefer bei 342,79 US-Dollar.

OMAHA/PALO ALTO (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Berkshire Hathaway Inc. B Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Berkshire Hathaway Inc. B Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Berkshire Hathaway Inc. B

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Adam Jeffery/CNB/CNBCU/Photo Bank via Getty Images