Um 18 Uhr live: So optimieren Sie Ihr Portfolio mit KI-Investitionen

Douglas-Aktie kommt zurück: Was Anleger jetzt zum IPO wissen müssen - Aktien kommen am unteren Ende der Spanne

Hält die Bitcoin-Rally an? - Strategen unterschiedlicher Meinung

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank legt am Mittag zu

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Nachmittag stärker

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verzeichnet am Montagvormittag kaum Ausschläge

Minuszeichen in London: FTSE 100 zum Start in Rot

dailyAktien: Citigroup - Korrektur in der Extension

dailyAktien: Citigroup - Korrektur in der Extension

FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lloyds Banking Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BBVA von vor einem Jahr verdient

CAC 40-Titel Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Crédit Agricole-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute im Fokus

Microsoft investiert Milliardenbetrag in emiratisches KI-Unternehmen G42. ProSiebenSat.1 steigert Umsatz. JPMorgan nimmt RENK in Bewertung auf. Douglas im ersten Quartal mit Umsatzplus. Drägerwerk startet mit leichtem Umsatzrückgang ins neue Jahr. Tesla-Chef Elon Musk will neue X-Nutzer für Posts zur Kasse bitten. Chinas Wirtschaft im ersten Quartal mit überraschend starkem Wachstum.