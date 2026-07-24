Milliarden-Coup: NVIDIA schickt Naver-Aktie nach Beteiligung auf Kursrally

Einstieg treibt die Aktie

27.07.26 08:39 Uhr

Mit einer Milliardenbeteiligung steigt NVIDIA bei Naver ein. Anleger honorieren den Deal mit einem kräftigen Kurssprung.

• Der Deal ist Teil einer größeren NVIDIA-Offensive in Asien, inklusive einer Allianz mit der SK-Gruppe zum Ausbau von KI-Rechenzentren im Gesamtwert von über 500 Milliarden US-Dollar.

• Das Kapital soll den Ausbau des Rechenzentrums GAK in Sejong ermöglichen, das bis 2028 auf 200 Megawatt Kapazität erweitert werden soll, um die Nachfrage nach KI-Infrastruktur in Asien, Europa und dem Nahen Osten zu decken.

• NVIDIA investiert eine Milliarde US-Dollar in Naver und wird dadurch einer der größten Anteilseigner mit rund 4,5 %, was den Ausbau eines KI-Rechenzentrums in Südkorea finanziert.

Naver-Aktie springt nach Milliardeneinstieg von NVIDIA kräftig nach oben

NVIDIA finanziert damit Ausbau eines KI-Rechenzentrums in Südkorea

Kooperation ist Teil einer breiteren NVIDIA-Offensive in Asien

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Die Aktie des südkoreanischen Internetkonzerns Naver zieht an der Börse in Südkorea kräftig an, nachdem der US-KI-Riese NVIDIA eine Beteiligung von einer Milliarde US-Dollar an dem Unternehmen angekündigt hat. Die Naver-Aktie zeigte sich zuletzt mit einem Plus von 9,64 Prozent bei 227.500 KRW.

Die NVIDIA-Aktie hatte am Freitag an der NASDAQ bei 206,84 US-Dollar geschlossen und konnte noch nicht auf die Neuigkeiten reagieren.

NVIDIA kauft laut einer Mitteilung von Naver 7,2 Millionen neu ausgegebene Aktien zu je 204.500 Won, ein Abschlag von 1 Prozent zum Schlusskurs vom Freitag, und finanziert damit den Ausbau eines KI-Rechenzentrums.

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NVIDIA wird zu einem der größten Anteilseigner von Naver

Mit dem Einstieg wird NVIDIA zu einem der größten Anteilseigner von Naver und hält nach Abschluss der Transaktion rund 4,5 Prozent der Anteile. Größter Aktionär bleibt der staatliche Pensionsfonds National Pension Service mit 9,25 Prozent, gefolgt vom Vermögensverwalter BlackRock Fund Advisors mit 6,12 Prozent, jeweils Stand Ende 2025. Die Investmentgesellschaft Brookfield tritt als Kapitalpartner auf und stellt bis zu 9 Milliarden US-Dollar Fremdfinanzierung bereit. Insgesamt hatten Naver, NVIDIA und Brookfield bereits am Freitag (24. Juli) ein Ausbauprogramm von bis zu 10 Milliarden US-Dollar für das Rechenzentrumsprojekt angekündigt.

Wofür das Geld fließt

Das frische Kapital soll den Ausbau des Naver-Rechenzentrums GAK im südkoreanischen Sejong finanzieren, das auf den NVIDIA-Chipplattformen Vera Rubin und Blackwell laufen und bis 2028 eine Kapazität von 200 Megawatt erreichen soll, mehr als das Dreifache der bisherigen Größe. Im Juni hatten beide Unternehmen zudem eine Vereinbarung über den Aufbau von KI-Infrastruktur im Gigawatt-Maßstab getroffen, mit der Nachfrage nach souveräner KI aus dem asiatisch-pazifischen Raum, Europa und dem Nahen Osten bedient werden soll. Ein Gigawatt entspricht nach Angaben von Naver etwa dem Vierfachen der Kapazität des bestehenden Rechenzentrums in Sejong, Südkoreas größtem Hyperscale-Standort.

Teil einer breiteren NVIDIA-Offensive in Asien

Der Naver-Deal ist Teil einer breiteren Offensive: NVIDIA kündigte parallel eine ausgeweitete Allianz mit der SK-Gruppe an, um landesweit mehr als zwei Gigawatt an KI-Rechenzentrumskapazität aufzubauen. Das Gesamtvorhaben soll nach Unternehmensangaben ein Geschäftsvolumen von mehr als 500 Milliarden US-Dollar durch den Kauf von Speicherchips und KI-Supercomputern generieren. Die Ankündigungen fallen zudem mit dem Besuch des südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung im Silicon Valley zusammen, während NVIDIA-Chef Jensen Huang Länder weltweit zum Aufbau eigener, souveräner KI-Kapazitäten drängt.

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Ob sich das Modell aus Kapitalbeteiligung und Rechenzentrums-Finanzierung auf weitere Länder übertragen lässt, dürfte sich an den nächsten NVIDIA-Partnerschaften in der Region zeigen. Entscheidend für Naver wird zudem sein, wie schnell sich die geplante Kapazität von 200 Megawatt bis 2028 tatsächlich in zusätzlichen Erlösen aus dem KI-Geschäft niederschlägt.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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