Goldman Sachs dreht auf Buy: Ist die RENK-Aktie jetzt ein Schnäppchen?
Die Investmentbank sieht nach dem jüngsten Kursrückschlag eine attraktive Einstiegsgelegenheit bei der Aktie des Rüstungskonzerns RENK.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat RENK bei einem unveränderten Kursziel von 65 Euro von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Der jüngste Kursrückschlag biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Sam Burgess am Freitag. Der Getriebespezialist im Rüstungsbereich zeichne sich durch eine gut absehbare Wachstums- und Gewinnentwicklung aus.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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Bildquellen: RENK Group AG