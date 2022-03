Einstiegskurse oder nicht? Warum ein UBS-Analyst "Buy the Dip" für keine gute Strategie hält

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Der Krieg in der Ukraine hält auch die Anleger in Atem: Die Finanzmärkte schwanken seit Kriegsbeginn deutlich. Lohnt es sich also, bei niedrigen Aktienkursen nachzukaufen? UBS-Stratege Stuart Kaiser rät von vermeintlichen Schnäppchenkäufen ab.