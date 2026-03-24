Einstiegslevel erreicht?

Die DroneShield-Aktie hat eine beeindruckende Rally hingelegt - doch erste Analysten warnen vor einer Überbewertung. Gewinnmitnahmen sind aber nicht von Dauer.

• Massive Kursrally sorgt für hohe Erwartungen

• Analyst warnt vor schwacher Gewinnvisibilität

• Erste Gewinnmitnahmen nach starkem Anstieg nicht von Dauer



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Der australische Spezialist für Drohnenabwehr, DroneShield, hat an der Börse eine beeindruckende Rally hinter sich. Allein 2026 haben Anleger bislang ein Plus von rund 38 Prozent in ihren Depots, getrieben durch eine massive Zunahme der weltweiten Verteidigungsausgaben und eine Verdreifachung des Umsatzes im Geschäftsjahr 2025, kletterte die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten sogar um rund 332 Prozent. Doch während das Unternehmen operativ durch die Eröffnung neuer Produktionsstätten in Europa und volle Auftragsbücher glänzt, mehren sich nun die warnenden Stimmen der Analysten, die vor einer Überhitzung der Bewertung warnen.

Alto Capital wird bei der DroneShield-Aktie skeptisch

Inmitten dieser Euphorie sorgt eine aktuelle Einschätzung für Aufsehen. Tony Locantro, Analyst bei Alto Capital, hat das Wertpapier herabgestuft und rät Anlegern explizit zur Vorsicht. Seine Begründung fußt auf der Diskrepanz zwischen dem rasant gestiegenen Aktienkurs und der tatsächlichen Sichtbarkeit künftiger Gewinne. In seiner Analyse, aus der die australische Börsenplattform "The Bull" am 23. März zitiert, findet Locantro deutliche Worte zur aktuellen Lage des Unternehmens. "Die Umsätze sind weiterhin vertragsabhängig und können schwanken, da sich die Ertragssichtbarkeit mit der globalen Expansion des Unternehmens noch entwickelt. Nach der jüngsten Kursstärke und der Neubewertung spricht das aktuelle Risiko-Rendite-Verhältnis für Gewinnmitnahmen auf dem gegenwärtigen Niveau", so der Experte.

Diese Einschätzung verdeutlicht, dass trotz der technologischen Marktführerschaft das finanzielle Fundament für viele Investoren noch zu volatil ist. Die Abhängigkeit von unregelmäßigen Regierungsaufträgen erschwert eine stabile Prognose, was Locantro zu der Empfehlung führt, die jüngsten Gewinne zu realisieren, bevor eine größere Marktkorrektur einsetzt.

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Anleger nehmen Gewinne mit - und steigen wieder ein

Für Anleger war dies am Dienstag Grund genug, sich in großem Stil von der DroneShield-Aktie zu trennen und einen Teil ihrer Gewinne zu sichern. Bereits zur Wochenmitte dreht die Stimmung aber wieder, denn nun dürften einige Investoren wieder günstige Einstiegslevel erkannt haben: An der Börse in Sydney legte die Aktie am Mittwoch 19,33 Prozent zu und ging bei 4,260 AUD aus dem Handel.

Strategische Neuausrichtung und Risikofaktoren

Tatsächlich hat auch DroneShield das von dem Analysten angesprochene Problem bereits erkannt: Um die Abhängigkeit von einzelnen Großaufträgen zu mindern, erweitert DroneShield kontinuierlich sein Portfolio. Jüngste Kooperationen im Bereich der Radar-Interoperabilität und Investitionen in KI-gestützte Erkennungssoftware sollen das Geschäftsmodell auf eine breitere Basis stellen. Dennoch bleibt das Risiko bestehen, dass Verzögerungen in militärischen Beschaffungsprozessen oder eine nachlassende Dynamik in den Verteidigungsbudgets westlicher Staaten die ehrgeizigen Wachstumsziele gefährden könnten.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob DroneShield die hohen Erwartungen durch kontinuierliche Auftragsabschlüsse bestätigen kann oder ob die von Alto Capital prognostizierte Korrektur erst der Anfang einer längeren Konsolidierungsphase ist. Für Anleger bleibt die Situation ein Balanceakt zwischen der Chance auf technologische Weltmarktführerschaft und dem Risiko einer überzogenen Marktbewertung.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net