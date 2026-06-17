AUTO1-Aktie dennoch in Rot: UBS hebt Kursziel an
UBS hat das Kursziel für AUTO1 angehoben.
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Die Schweizer Großbank hat das Kursziel für AUTO1 von 29,80 auf 33,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gebrauchtwagenhändler habe auf seiner virtuellen Kapitalmarktveranstaltung ein strahlendes Bild gezeichnet, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend. Entscheidend bleibe aber die Umsetzung. Er hob seine mittel- und längerfristigen Prognosen an.
Im XETRA-Handel verlieren die Papiere am Donnerstag zeitweise 3,07 Prozent auf 24,66 Euro.
/rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 22:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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