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Einstufung "Buy"

Redcare Pharmacy-Aktie gefragt: Berenberg hebt Kursziel an

18.06.26 08:29 Uhr
Redcare Pharmacy-Aktie im Analystenfokus: Berenberg wird optimistischer | finanzen.net

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Redcare Pharmacy angehoben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
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Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 87,50 auf 92,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal belegten ein starkes Wachstum der Online-Apotheke im deutschsprachigen Raum, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Absatzregion sei nach wie vor ein wesentlicher Wachstumstreiber. Aber auch auf den internationalen Märkten entwickele sich das Unternehmen gut.

Im Tradegate-Handel zieht die Redcare Pharmacy-Aktie am Donnerstag zeitweise um 1,63 Prozent auf 65,30 Euro an.

/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 15:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Bildquellen: Redcare Pharmacy

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