ProSiebenSat.1-Aktie gibt nach: Deutsche Bank Research senkt Ziel
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 gesenkt.
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Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1)von 6,0 auf 5,2 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. ITV und M6 dürften 2026 im Werbegeschäft von ihren Übertragungen der Fußball-WM profitieren, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Grundsätzlich bleibt sie in unsicheren Zeiten allerdings bei den TV-Konzernen an der Seitenline.
Die ProSiebenSat.1-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 2,21 Prozent auf 4,34 Euro.
/rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET
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Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG, Jan Pitman/Getty Images