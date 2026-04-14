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Einstufung "Hold"

ProSiebenSat.1-Aktie gibt nach: Deutsche Bank Research senkt Ziel

20.04.26 10:39 Uhr
ProSiebenSat.1-Aktie nach Kurszielsenkung durch Deutsche Bank Research in Rot | finanzen.net

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 gesenkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
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Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1)von 6,0 auf 5,2 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. ITV und M6 dürften 2026 im Werbegeschäft von ihren Übertragungen der Fußball-WM profitieren, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Grundsätzlich bleibt sie in unsicheren Zeiten allerdings bei den TV-Konzernen an der Seitenline.

Die ProSiebenSat.1-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 2,21 Prozent auf 4,34 Euro.

/rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET

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FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG, Jan Pitman/Getty Images

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