Aktie gefragt: UBS hebt Ziel für Redcare Pharmacy an
UBS hat das Kursziel für Redcare Pharmacy angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.
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Die Schweizer Großbank hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 55 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Online-Apotheke habe im zweiten Geschäftsquartal stark abgeschnitten, den Umsatzausblick angehoben und die Zielspanne für die operative Marge (Ebitda) konkretisiert, schrieb Olivier Calvet am Montag. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung komme überraschend, der höhere Umsatzausblick aber weniger. Calvet erhöhte seine Schätzungen. Damit trage er dem neuen Ausblick Rechnung, der zum aktuellen Zeitpunkt nicht übermäßig optimistisch erscheine. Im Geschäft in Deutschland mit rezeptpflichtigen Medikamenten sieht er weiter das wichtigste Potenzial.
Die Redcare Pharmacy-Aktie notiert im Tradegate-Handel zeitweise 1,51 Prozent höher bei 57,25 Euro.
/rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 19:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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