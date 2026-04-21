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Einstufung "Neutral"

Fresenius-Aktie in Rot: Goldman Sachs senkt Kursziel

23.04.26 09:29 Uhr
Fresenius-Aktie unter Druck: Goldman Sachs senkt Kursziel | finanzen.net

Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius gesenkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
41,50 EUR -0,88 EUR -2,08%
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Die US-Investmentbank hat das Kursziel für Fresenius von 51 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte am Mittwochabend seine Schätzungen bis 2028 vor dem Quartalsbericht der Bad Homburger noch an. Für das erste Quartal rechnet er mit einem Wachstum um 4 Prozent. Seine Ergebnisschätzungen für die Jahre 2026 bis 2028 sinken vor allem wegen höherer Einkaufskosten um bis zu 5 Prozent.

Die Fresenius-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 1,39 Prozent auf 41,79 Euro nach.

/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 21:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Fresenius

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

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DatumRatingAnalyst
08:41Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.04.2026Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
20.04.2026Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
13.03.2026Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.04.2026Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
20.04.2026Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
13.03.2026Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:41Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.02.2026Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

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