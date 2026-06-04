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Einstufung "Neutral"

Kursfeuerwerk der Redcare Pharmacy-Aktie geht weiter - UBS und Deutsche Bank heben Kursziele an

16.06.26 11:45 Uhr
Redcare Pharmacy-Aktie erneut mit Kurssprung - UBS und Deutsche Bank heben Kursziele an | finanzen.net

Der angehobene Jahresausblick von Redcare und ein davon schon am Vortag ausgelöstes Kursfeuerwerk euphorisiert am Dienstag weiter die Anleger der Online-Apotheke.

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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
61,70 EUR 5,40 EUR 9,59%
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Der Kurs, der sich im März noch nahe 30 Euro auf dem tiefsten Stand seit 2019 bewegt hatte, sprang nun über die 60-Euro-Marke. Seitdem hat sich der Kurs also mehr als verdoppelt.

Die Rally war am Vortag ins Laufen gekommen, als der Kurs im späten Handel mit fast 18 Prozent ins Plus gesprungen war. Am Dienstag legten die Aktien im XETRA-Handel nun nochmals einen Kurssprung von bis zu 11 Prozent hin. Mit 63,80 Euro in der Spitze ließen sie mit der 60-Euro-Marke eine wichtige charttechnische Hürde hinter sich. Sie schafften es über die 200-Tage-Linie, über der sie zuletzt vor mehr als einem Jahr notiert hatten. Bestätigt sich dieses Bild, könnte sich das charttechnische Blatt längerfristig positiv wenden.

Redcare hatte am Montagnachmittag mitgeteilt, dass man ein höheres Umsatzwachstum und eine höhere operative Marge anpeile. Laut Felix Dennl von der Privatbank Metzler deutet das höhere Profitabilitätsziel darauf hin, dass das zusätzliche Wachstum "wertsteigernd skaliert wird". Dies zerstreue die Bedenken der Investoren hinsichtlich einer Margenverwässerung durch Bonusprogramme und einer verstärkten Werbeintensität bei frei verkäuflichen Produkten.

Experte Olivier Calvet von der UBS kommentierte am Dienstag, vor allem der Zeitpunkt habe überrascht, nicht aber die anspruchsvolleren Ziele an sich. Diese sind ihm zufolge noch nicht zu optimistisch. Sinan Doganli von Oddo BHF jedoch schrieb, ein solides Quartal sei noch keine Erlösung angesichts der Herausforderungen, einen nachhaltig positiven freien Mittelzufluss zu erzielen.

Trotz des Kurssprungs seit Montag verbleiben die Redcare-Aktien in der Jahresbilanz mit etwa 4 Prozent in der Verlustzone. Seit November 2024, als noch viel Euphorie für das deutsche E-Rezept mit Kursen von bis zu 170 Euro eingepreist wurde, haben die Titel eine steile Talfahrt hinter sich - gemessen am Jahrestief 2026 betrug das Minus mehr als 80 Prozent.

Die Aktien des Konkurrenten DocMorris folgten dem Redcare-Kurssprung am Montag und Dienstag an der Schweizer Börse nicht. Sie stagnieren nach ihrer jüngsten Erholung in dieser Woche bei etwa 8 Franken.

Deutsche Bank hebt Ziel für Redcare Pharmacy auf 102 Euro - 'Buy'

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach höheren Zielvorgaben für das laufende Jahr von 99 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dieser bessere Ausblick laufe auf etwa 15 Prozent höhere Konsensschätzungen für die Online-Apotheke hinaus, schrieb Jan Koch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erhöhte die Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) 2026 um zwölf Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Redcare Pharmacy

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