VW-Aktie schwächelt: RBC senkt Ziel für Volkswagen
RBC hat das Kursziel für Volkswagen gesenkt.
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Die kanadische Bank hat das Kursziel für Volkswagen von 135 auf 131 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Tom Narayan gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf das erste Quartal im Autosektor. Am besten positioniert seien unter den europäischen Autobauern Ferrari und Volkswagen. Die Wolfsburger hält er für am besten aufgestellt hinsichtlich US-Zöllen und dem China-Geschäft.
Die VW-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 0,51 Prozent tiefer bei 89,52 Euro.
/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:05 / EST
NEW YORK (dpa-AFX)
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