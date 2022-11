Uniper-Aktie fällt: UBS senkt Kursziel für Uniper - Einstufung unverändert

Aktien in diesem Artikel Uniper 5,18 EUR

-2,08% Charts

News

Analysen

Analyst Sam Arie bezog damit in einer am Dienstag vorliegenden Studie die in der Vorwoche bekannt gegebene, weitere Kapitalerhöhung ein. Der Experte kalkuliert mit zusätzlichen 20 Milliarden Euro. Arie sieht "keine solide, fundamentale Basis für eine optimistischere Einschätzung". Die jüngsten Kurskapriolen kann er sich vor allem mit der Schließung großer Leerverkaufspositionen erklären.

Die Uniper-Aktie verliert im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 5,09 Prozent auf 5,22 Euro.

/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2022 / 22:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2022 / 22:11 / GMT

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uniper Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images