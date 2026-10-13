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Einstufung "Buy"

Gemischte Signale für Befesa-Aktie: Jefferies kappt Ziel, UBS erhöht

Gemischte Signale für Befesa-Aktie: Jefferies kappt Ziel, UBS erhöht

Jefferies hat das Kursziel für Befesa gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die UBS hat das Kursziel derweil angehoben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Befesa
35.80 EUR 0.20 EUR 0.56 %
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Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Befesa von 45 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Erwartung eines schwächeren dritten Quartals und des damit verbundenen Drucks auf die Konsensprognosen für 2026 nehme er für den Industrierecycler bis zum Jahresende eine vorsichtigere Haltung ein, schrieb Fabian Piasta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aufgrund der moderaten Bewertung und des attraktiven Chance-Risiko-Profils bleibe er aber bei seiner Kaufempfehlung für die Aktie.

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UBS hebt Ziel für Befesa auf 50 Euro - 'Buy'

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa vor Zahlen von 47 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für das dritte Quartal erwarte er einen Anstieg des Durchsatzes an Stahlstaub um rund ein Prozent zum Vorquartal, was den Indikationen des Managements entspreche, schrieb Olivier Calvet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den Jahresausblick dürfte der Industrierecycler bestätigen.

Die Befesa-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 3,89 Prozent auf 34,60 Euro.

NEW YORK / ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Befesa

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11:56 Befesa Buy UBS AG
09:46 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
30.07.26 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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