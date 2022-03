Rheinmetall-Aktie verteuert sich: Metzler hebt Kursziel für Rheinmetall an

"Da geht noch mehr", schrieb Analyst Alexander Neuberger in einer am Montag vorliegenden Studie. Deutschlands stärkere Rolle in der europäischen Sicherheitsarchitektur zusammen mit ersten Aufträgen aus dem 100-Milliarden-Paket der Bundesregierung für die Bundeswehr erhöhten die Chance auf ein mehr als verdoppeltes Rüstungsgeschäft des Rheinmetall -Konzerns bis etwa Mitte der Dekade, so der Experte.

Die Rheinmetall-Aktie notiert im XETRA-Handel am Montag zeitweise 0,98 Prozent höher bei 206,00 Euro.

/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2022 / 07:58 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2022 / 07:58 / CEST

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP//Getty Images