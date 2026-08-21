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Einstufung 'Neutral'

JPMorgan erhöht Kursziel für Novo Nordisk - Aktie leichter

JPMorgan erhöht Kursziel für Novo Nordisk - Aktie leichter

JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk angehoben, aber die Einstufung unverändert belassen.

Die US-Bank hat das Kursziel für Novo Nordisk von 250 auf 275 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser hob seine Umsatzprognose für 2026 am Montag im Nachgang der Berichtssaison um 5 Prozent an. Er begründet dies hauptsächlich mit höheren Erwartungen an das Diabetes- und Abnehmmittel Ozempic. Insgesamt hält Vosser nun im laufenden Jahr stabile Konzernumsätze für möglich, sieht aber 2027 kaum Wachstumspotenzial für die Dänen.

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Die Novo Nordisk-Aktie gibt an ihrer Heimatbörse in Dänemark zeitweise 0,53 Prozent auf 299,25 DKK nach.

/rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 20:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 00:15 / BST

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
08:01 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 Novo Nordisk Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.26 Novo Nordisk Halten DZ BANK
06.08.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG

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