Einstufung 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group von 56,50 auf 60,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Alexia Dogani sieht nun einen klareren Wachstumskurs für die Bonner, wie sie am Montagabend schrieb. Sie geht davon aus, dass die Markterwartungen weiterhin getoppt werden, und liegt mit ihrer operativen Ergebnisprognose für das zweite Quartal laut eigenen Angaben um 5 Prozent über dem Konsens. Dabei seien die Aktien angesichts der Gewinnaussichten bis 2029 attraktiv bewertet.

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Die DHL-Aktie gewinnt im Tradegate-Handel am Dienstag zeitweise 1,50 Prozent auf 52,68 Euro.

/rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 18:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:15 / BST

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NEW YORK (dpa-AFX)