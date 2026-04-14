LANXESS-Aktie steigt: Barclays hebt Ziel an - 'Underweight'
Barclays hat das Kursziel für LANXESS angehoben.
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Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LANXESS von 11,50 auf 14 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Anil Shenoy hob am Freitagnachmittag die Schätzungen angesichts der Probleme der asiatischen Konkurrenz durch den Nahost-Krieg. Der hohe Importdruck lasse nach. Shenoy rechnet aber mit einem schwachen ersten Quartal.
Die LANXESS-Aktie gewinnt am Montag im XETRA-Handel zeitweise 2,74 Prozent auf 18,37 Euro.
/ag/stk/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 11:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 03:00 / GMT
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Bildquellen: LANXESS, 360b / Shutterstock.com