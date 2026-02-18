DAX25.066 -0,8%Est506.053 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 -2,0%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.474 +0,2%Euro1,1773 -0,1%Öl71,37 +1,5%Gold4.987 +0,2%
Einstufung unverändert

Ottobock-Aktie klettert dennoch: Deutsche Bank senkt Kursziel

19.02.26 13:04 Uhr
Deutsche Bank senkt Kursziel für Ottobock - Aktie steigt dennoch | finanzen.net

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ottobock gesenkt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ottobock
58,10 EUR 2,85 EUR 5,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ottobock nach Zahlen von 86 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seit dem Börsengang des Prothesenherstellers habe dieser zwei starke Quartale abgeliefert, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er rechnet damit, dass sich diese positive operative Dynamik 2026 fortsetzen und auch verbunden sein werde mit einer weiteren Margenverbesserung. Während der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen habe das Management mehrfach betont, dass die erste Prognose für 2026 bewusst konservativ angesetzt sei. Daher sieht der Analyst klares Potenzial für positive Ergebnisüberraschungen und anschließende Prognoseanhebungen.

Die Ottobock-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 5,73 Prozent höher bei 58,15 Euro.

/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX)

Analysen zu Ottobock

DatumRatingAnalyst
13:21Ottobock BuyDeutsche Bank AG
18.02.2026Ottobock BuyDeutsche Bank AG
17.02.2026Ottobock NeutralUBS AG
17.02.2026Ottobock BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.02.2026Ottobock BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13:21Ottobock BuyDeutsche Bank AG
18.02.2026Ottobock BuyDeutsche Bank AG
17.02.2026Ottobock BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.02.2026Ottobock BuyJefferies & Company Inc.
19.11.2025Ottobock BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.02.2026Ottobock NeutralUBS AG
22.01.2026Ottobock NeutralUBS AG
19.11.2025Ottobock NeutralUBS AG
