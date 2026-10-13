Rio Tinto-Aktie: JPMorgan kappt Kursziel - Einstufung bleibt ‘Neutral’

Einstufung unverändert

13.10.26 21:43 Uhr

JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:01 / BST

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 8100 auf 7950 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In China mangele es im laufenden und im kommenden Quartal an Impulsen mit Blick auf solche Konjunkturprogramme, die auf eine Ankurbelung der Anlageinvestitionen in Sachwerte abzielten, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Insofern sehe er für den Rohstoffkonzern weder unmittelbare positive Kurstreiber noch ein überzeugendes Aufwärtspotenzial in Richtung des fairen Werts.

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