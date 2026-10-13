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Einstufung unverändert

Rio Tinto-Aktie: JPMorgan kappt Kursziel - Einstufung bleibt ‘Neutral’

Rio Tinto-Aktie: JPMorgan kappt Kursziel - Einstufung bleibt ‘Neutral’

JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rio Tinto plc
83.32 EUR -1.19 EUR -1.41 %
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Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 8100 auf 7950 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In China mangele es im laufenden und im kommenden Quartal an Impulsen mit Blick auf solche Konjunkturprogramme, die auf eine Ankurbelung der Anlageinvestitionen in Sachwerte abzielten, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Insofern sehe er für den Rohstoffkonzern weder unmittelbare positive Kurstreiber noch ein überzeugendes Aufwärtspotenzial in Richtung des fairen Werts.

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/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:01 / BST

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Aaron Bunch/Getty Images, PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images

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21:06 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
07.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
06.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
06.10.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets

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