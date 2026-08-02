So schätzen die Analysten die Amazon-Aktie im Juli 2026 ein

Einstufungen

03.08.26 11:11 Uhr

Was Amazon-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 325,28 USD, was einem erwarteten Anstieg von 53,70 USD zum aktuellen NAS-Stand der Amazon-Aktie von 271,58 USD entspricht.

24 Analysten empfehlen die Amazon-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im abgelaufenen Monat haben 25 Experten ihre Analyse der Amazon -Aktie abgegeben.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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