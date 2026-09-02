Vonovia SE-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

Einstufungen

01.09.26 08:00 Uhr

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Vonovia SE-Aktie geworfen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 29,00 EUR beziffert, während der aktuelle Vonovia SE-Kurs an der Börse XETRA bei 19,25 EUR liegt.

6 Analysten empfehlen die Vonovia SE-Aktie mit Kaufen, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

7 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Vonovia SE -Aktie veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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