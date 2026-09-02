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Vonovia SE-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

Vonovia SE-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Vonovia SE-Aktie geworfen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
18.79 EUR 0.06 EUR 0.35 %
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7 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Vonovia SE-Aktie veröffentlicht.

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6 Analysten empfehlen die Vonovia SE-Aktie mit Kaufen, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 29,00 EUR beziffert, während der aktuelle Vonovia SE-Kurs an der Börse XETRA bei 19,25 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital20,00 EUR3,9024.08.2026
Goldman Sachs Group Inc.29,50 EUR53,2524.08.2026
Jefferies & Company Inc.--21.08.2026
Deutsche Bank AG26,00 EUR35,0606.08.2026
Jefferies & Company Inc.28,50 EUR48,0506.08.2026
DZ BANK--05.08.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)34,50 EUR79,2205.08.2026
Jefferies & Company Inc.30,00 EUR55,8405.08.2026
JP Morgan Chase & Co.34,50 EUR79,2205.08.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
24.08.26 Vonovia SE Underweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.08.26 Vonovia SE Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Vonovia SE Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Vonovia SE Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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