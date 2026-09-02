Vonovia SE-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Vonovia SE-Aktie geworfen.
Werte in diesem Artikel
7 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Vonovia SE-Aktie veröffentlicht.
6 Analysten empfehlen die Vonovia SE-Aktie mit Kaufen, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 29,00 EUR beziffert, während der aktuelle Vonovia SE-Kurs an der Börse XETRA bei 19,25 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|20,00 EUR
|3,90
|24.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|29,50 EUR
|53,25
|24.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|21.08.2026
|Deutsche Bank AG
|26,00 EUR
|35,06
|06.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|28,50 EUR
|48,05
|06.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|05.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|34,50 EUR
|79,22
|05.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|30,00 EUR
|55,84
|05.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|34,50 EUR
|79,22
|05.08.2026
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Vonovia SE
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.08.26
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia SE Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Vonovia SE Buy
|Jefferies & Company Inc.