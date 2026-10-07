Was Analysten von der Mercedes-Benz Group-Aktie erwarten

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07.10.26 13:19 Uhr

Wie Experten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 57,14 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) auf 40,60 EUR beläuft.

1 Experte rät die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu kaufen, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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