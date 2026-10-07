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Was Analysten von der Mercedes-Benz Group-Aktie erwarten

Was Analysten von der Mercedes-Benz Group-Aktie erwarten

Wie Experten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.92 EUR -0.64 EUR -1.57 %
Charts | News | Analysen

7 Analysten gaben ihre Einschätzung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie preis.

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1 Experte rät die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu kaufen, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 57,14 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) auf 40,60 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG70,00 EUR72,4429.09.2026
Bernstein Research56,00 EUR37,9523.09.2026
Bernstein Research56,00 EUR37,9522.09.2026
UBS AG--21.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)52,00 EUR28,0916.09.2026
Bernstein Research56,00 EUR37,9514.09.2026
Bernstein Research56,00 EUR37,9509.09.2026
RBC Capital Markets54,00 EUR33,0208.09.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: wegosi / Shutterstock.com

Aktuelle Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News

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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
21.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
16.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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