Einstufungen

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die ASML NV-Aktie im vergangenen Monat.

Die ASML NV-Aktie wurde im Februar 2026 von 3 Analysten analysiert.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 1.538,33 EUR für die ASML NV-Aktie, was einem Anstieg von 305,93 EUR zum aktuellen ASX-Kurs in Höhe von 1.232,40 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 1.500,00 EUR 21,71 25.02.2026 Bernstein Research 1.600,00 EUR 29,83 25.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 1.515,00 EUR 22,93 02.02.2026

