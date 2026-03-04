DAX23.548 -1,1%Est505.709 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 -7,7%Nas22.561 -0,8%Bitcoin58.925 -3,5%Euro1,1603 ±-0,0%Öl91,30 +8,3%Gold5.139 +1,1%
Einstufungen

Wie Experten die ASML NV-Aktie im Februar einstuften

06.03.26 17:46 Uhr
ASML-Aktie auf dem Prüfstand: Haben die Experten im Februar ihre Prognosen angepasst? | finanzen.net

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die ASML NV-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1.144,00 EUR -27,60 EUR -2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die ASML NV-Aktie wurde im Februar 2026 von 3 Analysten analysiert.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 1.538,33 EUR für die ASML NV-Aktie, was einem Anstieg von 305,93 EUR zum aktuellen ASX-Kurs in Höhe von 1.232,40 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG1.500,00 EUR21,7125.02.2026
Bernstein Research1.600,00 EUR29,8325.02.2026
JP Morgan Chase & Co.1.515,00 EUR22,9302.02.2026

Redaktion finanzen.net

Analysen zu ASML NV

DatumRatingAnalyst
04.03.2026ASML NV BuyUBS AG
03.03.2026ASML NV BuyUBS AG
25.02.2026ASML NV BuyDeutsche Bank AG
25.02.2026ASML NV OutperformBernstein Research
02.02.2026ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
