Wie Experten die ASML NV-Aktie im Februar einstuften
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die ASML NV-Aktie im vergangenen Monat.
Die ASML NV-Aktie wurde im Februar 2026 von 3 Analysten analysiert.
3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 1.538,33 EUR für die ASML NV-Aktie, was einem Anstieg von 305,93 EUR zum aktuellen ASX-Kurs in Höhe von 1.232,40 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|1.500,00 EUR
|21,71
|25.02.2026
|Bernstein Research
|1.600,00 EUR
|29,83
|25.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|1.515,00 EUR
|22,93
|02.02.2026
