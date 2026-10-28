UniCredit-Aktie etwas schwächer: Chairman Padoan tritt zum Ende seiner Amtszeit zurück

"Einvernehmlicher Übergang"

28.10.26 09:16 Uhr

UniCredit hat bekannt gegeben, dass Chairman Pier Carlo Padoan sein Amt zum Ende seiner Amtszeit aus persönlichen Gründen niederlegen werde.

UniCredit teilte am Mittwoch mit, dass sie im Rahmen eines "einvernehmlichen Übergangs" an der Bestimmung eines Nachfolgers für Padoan arbeite und der Wahrung der Kontinuität in der Führung des Instituts Priorität einräume.

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Padoans Amtszeit endet mit dem Datum der Hauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2026, das noch bestätigt werden muss. Die diesjährige Hauptversammlung fand Ende März statt. Padoan hatte den Vorsitz des Verwaltungsrats im April 2021 übernommen.

"Der Verwaltungsrat, das Group Executive Committee und ich bleiben voll und ganz auf die Umsetzung unserer Strategie fokussiert, und wir freuen uns darauf, diese Arbeit während dieses Übergangs und darüber hinaus fortzusetzen", zitiert das Unternehmen CEO Andrea Orcel.

An der EURONEXT verliert die UniCredit-Aktie zeitweise 0,31 Prozent auf 74,11 Euro.

Von Michael Hennessey

DOW JONES