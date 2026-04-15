Amazon-Aktie leichter: Neue Deutschlandzentrale in München eröffnet
Der Versandriese Amazon hat seine neue Deutschlandzentrale in München eröffnet.
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Das sechsstöckige Gebäude im Münchner Norden bietet laut Unternehmen Platz für 2.500 Mitarbeiter. Unter anderem sind dort die Teams von Alexa, Prime Video und Amazon Music angesiedelt. Amazon hat in Bayern insgesamt rund 6.000 Mitarbeiter, unter anderem im Logistiknetzwerk mit 17 Standorten.
Das Gebäude verfügt unter anderem über ein firmeneigenes Kino, elf begrünte Dachterrassen, 800 Fahrradparkplätze, eine Fahrradreparaturstation und E-Bike-Ladestationen.
Zur Einweihung kamen unter anderem Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der frisch zum neuen Münchner Oberbürgermeister gewählte Dominik Krause (Grüne).
Die an der NASDAQ gelistete Amazon-Aktie verliert vorbörslich zeitweise 0,15 Prozent auf 248,12 Dollar.
/ruc/DP/nas
MÜNCHEN (dpa-AFX)
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