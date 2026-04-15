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Einweihung

Amazon-Aktie leichter: Neue Deutschlandzentrale in München eröffnet

16.04.26 14:32 Uhr
NASDAQ-Wert Amazon-Aktie leichter: Neue Deutschlandzentrale in München eingeweiht | finanzen.net

Der Versandriese Amazon hat seine neue Deutschlandzentrale in München eröffnet.

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Das sechsstöckige Gebäude im Münchner Norden bietet laut Unternehmen Platz für 2.500 Mitarbeiter. Unter anderem sind dort die Teams von Alexa, Prime Video und Amazon Music angesiedelt. Amazon hat in Bayern insgesamt rund 6.000 Mitarbeiter, unter anderem im Logistiknetzwerk mit 17 Standorten.

Das Gebäude verfügt unter anderem über ein firmeneigenes Kino, elf begrünte Dachterrassen, 800 Fahrradparkplätze, eine Fahrradreparaturstation und E-Bike-Ladestationen.

Zur Einweihung kamen unter anderem Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der frisch zum neuen Münchner Oberbürgermeister gewählte Dominik Krause (Grüne).

Die an der NASDAQ gelistete Amazon-Aktie verliert vorbörslich zeitweise 0,15 Prozent auf 248,12 Dollar.

/ruc/DP/nas

MÜNCHEN (dpa-AFX)

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Bildquellen: Eddy Galeotti / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
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11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

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