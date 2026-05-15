DAX23.951 -2,1%Est505.828 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6800 -3,5%Nas26.225 -1,5%Bitcoin67.172 ±-0,0%Euro1,1625 ±0,0%Öl109,3 +3,4%Gold4.538 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000 Punkten: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street letztlich schwach -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Microsoft, Figma, NEL, Infineon, freenet im Fokus
Top News
Riester-Vertrag: Warum du den Wechsel ins Altersvorsorgedepot jetzt schon vorbereiten solltest Riester-Vertrag: Warum du den Wechsel ins Altersvorsorgedepot jetzt schon vorbereiten solltest
Riester-Rente umwandeln: 7 Gründe, warum Sparer ins Altersvorsorgedepot übertragen sollten Riester-Rente umwandeln: 7 Gründe, warum Sparer ins Altersvorsorgedepot übertragen sollten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Einzelaktionär

Lufthansa-Aktie: Kühne Holding könnte Beteiligung weiter aufstocken

17.05.26 20:14 Uhr
Lufthansa-Aktie vor Kursfeuerwerk? Kühne schließt größere Beteiligung nicht aus | finanzen.net

Die Kühne Holding des Logistik-Milliardärs Klaus-Michael Kühne schließt eine weitere Erhöhung ihres Anteil an Lufthansa nicht aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,73 EUR -0,27 EUR -3,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Firma mit Sitz in Schindellegi ist mit 20 Prozent größter Einzelaktionär des Flugkonzerns.

"Wir beobachten die Marktentwicklungen und die operative Entwicklung der Lufthansa weiterhin aufmerksam und schließen den Erwerb weiterer Aktien innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht aus", sagte Kühne-Verwaltungsratspräsident Karl Gernandt der "Neuen Zürcher Zeitung" laut einem am Sonntag online veröffentlichten Artikel. Die Lufthansa-Beteiligung diene der "Umsetzung der strategischen Ziele der Kühne Holding AG."

Der Kühne-Präsident, der auch einen Sitz im Lufthansa-Aufsichtsrat hat, signalisierte gegenüber der Zeitung auch Unterstützung für ein im vergangenen Jahr gestartetes Sanierungsprogramm der Kernmarke Lufthansa Airlines. Lufthansa hatte Anfang Woche in einer Stimmrechtsmitteilung bekanntgegeben, dass Kühne seinen Anteil am deutschen Lufthansa-Konzern von 15 auf 20 Prozent erhöht hatte.

/tp/AWP/he

ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
13.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
08.05.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
07.05.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
07.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.05.2026Lufthansa BuyUBS AG
27.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
13.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
07.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.05.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen