Einzelhändler erwarten zu Weihnachten dreistellige Milliardenumsätze

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Einzelhändler haben sich mit dem Geschäftsverlauf in der Woche vor dem ersten Advent insgesamt zufrieden gezeigt. Allerdings hätten in vielen Innenstädten vor allem mittelständische Unternehmen von schwachen Kundenfrequenzen berichtet, zeigt eine aktuelle Trend-Umfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) unter 350 Händlern. Insgesamt erwartet der HDE für die Monate November und Dezember einen Umsatz von 102 Milliarden Euro. Damit überspringt das Weihnachtsgeschäft erstmals die 100-Milliarden-Euro-Schwelle.

Im Vergleich zum Vorjahr wachsen die Umsätze in dieser Zeit damit um 3 Prozent. Wachstumstreiber bleibt der Online-Handel, dessen Umsatz um knapp 11 Prozent auf dann 15 Milliarden Euro steigt.

"Das war ein zufriedenstellender Auftakt in die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts 2019. Insbesondere am Samstag und am Black Friday machten sich viele Verbraucher auf die Suche nach Weihnachtsgeschenken", so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Luft nach oben sehen nach der HDE-Umfrage allerdings noch viele kleinere Händler und der Innenstadthandel. Händler, die online und stationär aktiv sind, zeigten sich dagegen überdurchschnittlich zufrieden.

December 04, 2019