Einzelhandel droht Verdi mit Schadenersatzklagen wegen Warnstreiks

Heute im Fokus

ProSiebensat.1-Großaktionär PPF kommt in den Aufsichtsrat. DHL Express investiert Millionen Euro in neues Logistikzentrum in Helsinki. Glencore veräußert Kupfermine Cobar für eine knappe Milliarde US-Dollar. Lenzing nimmt bei Kapitalerhöhung hunderte Millionen Euro ein. Inflation im Euroraum sinkt im Mai auf niedrigsten Stand seit Beginn des Ukraine-Kriegs.