Einzelhandel erwartet Umsatzplus im Weihnachtsgeschäft - aber nicht überall

Berlin (Reuters) - Der deutsche Einzelhandel rechnet ungeachtet des teilweisen Lockdowns wegen der Corona-Krise mit einem Umsatzplus im Weihnachtsgeschäft.

Die Einnahmen dürften im November und Dezember zusammen um 1,2 Prozent zum Vorjahreszeitraum auf rund 104 Milliarden Euro wachsen, sagte der Branchenverband HDE am Donnerstag in Berlin voraus. Treiber ist demnach der boomende Online-Handel: Er soll um 19 Prozent auf mehr als 17 Milliarden Euro zulegen. Gut laufen dürfte zudem die Geschäfte mit Möbeln und Lebensmittel sowie in Baumärkten.

Die Innenstadthändler und dort insbesondere die Bekleidungsgeschäfte dürften dagegen unter dem seit Montag geltenden Teil-Lockdown leiden, der weniger Kunden sowie schrumpfende Umsätze nach sich ziehen werde. "Der Handel in den Innenstädten darf zwar öffnen, gleichzeitig appelliert die Politik aber an die Kunden, zu Hause zu bleiben", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. "In der Folge können die Geschäfte mit Blick auf extrem sinkende Kundenfrequenzen vielerorts wirtschaftlich nicht mehr überleben." Der HDE fordert deshalb die Bundesregierung auf, ihr Nothilfeprogramm für wegen der Corona-Pandemie geschlossene Betriebe auch für Einzelhändler zu öffnen.

Für das Jahr 2020 insgesamt rechnet der Verband mit einem Umsatzanstieg von 1,5 Prozent auf rund 552 Milliarden Euro.