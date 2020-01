Einzelhandel in Euro-Zone mit größtem Umsatzplus seit Juni

Brüssel/Berlin (Reuters) - Die Einzelhändler im Euro-Raum haben ihren Umsatz im November überraschend stark gesteigert.

Die Erlöse kletterten um 1,0 Prozent zum Vormonat und damit so deutlich wie seit Juni nicht mehr, wie die Behörde Eurostat am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 0,6 Prozent gerechnet. Auch die Umsätze zum Vorjahresmonat stiegen mit 2,2 Prozent kräftiger als mit 1,3 Prozent erwartet. Die Erlöse im November und Dezember gelten zusammengenommen als Weihnachtsgeschäft und sind für viele Unternehmen die wichtigste Phase des Jahres. Die Versand- und Internethändler steigerten ihren Umsatz mit 2,7 Prozent zum Vormonat am kräftigsten.