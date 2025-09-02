DAX24.007 +0,4%ESt505.366 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.568 +1,1%Euro1,1724 +0,3%Öl68,20 +0,1%Gold3.472 +0,7%
Einzelhandel: Verbraucherstimmung kühlt sich ab

01.09.25 11:10 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucherinnen und Verbraucher hat sich laut einer neuen Umfrage deutlich verschlechtert. Nach der Sommerpause seien die Erwartungen für das restliche Jahr gedämpft, berichtete der Handelsverband Deutschland (HDE), der den Einzelhandel vertritt. "Eine Erholung des privaten Konsums ist nicht in Sicht".

Die Stimmung habe sich spürbar abgekühlt, so der HDE. "An eine rasche Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Lage scheinen die Verbraucher nicht zu glauben." Dadurch fehle die Grundlage für eine Erholung des privaten Konsums und letztlich auch für einen wirtschaftlichen Aufschwung. "Noch ist es der Bundesregierung nicht gelungen, ihren Worten Taten folgen zu lassen und das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in eine Rückkehr des gesamtwirtschaftlichen Wachstums zu stärken."

Grundlage der Einschätzung sind die Ergebnisse des neuesten Konsumbarometers, für das 1.600 Menschen befragt wurden./tob/DP/jha