Eisai: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Eisai hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 1,31 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,24 Milliarden USD umgesetzt.
Eisai hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,270 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Eisai mit einem Umsatz von insgesamt 5,48 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,78 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
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