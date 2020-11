Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft plant digitalen Gewerkschaftstag

BERLIN (dpa-AFX) - Der außerordentliche Gewerkschaftstag der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) findet digital statt. Das teilte die EVG am Sonntag in Berlin mit. Dabei wolle der Geschäftsführende Vorstand am Donnerstag (12. November) mit den rund 300 Delegierten über die aktuellen und künftigen Arbeitsschwerpunkte der Gewerkschaft diskutieren. Anschließend werde per Briefwahl ein neuer Vorsitzender der größten deutschen Bahngewerkschaft gewählt. Die Auszählung der Briefwahlunterlagen ist für den 30. November vorgesehen. Die EVG überträgt den Gewerkschaftstag auf ihrer Homepage per Livestream.

Der frühere EVG-Vorsitzende Torsten Westphal war im April aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Für diese Position kandidiert der Stellvertretende Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel, der derzeit die Amtsgeschäfte des Vorsitzenden führt. Westphal ist Anfang November in die Dienste der Deutschen Bahn gewechselt./ah/DP/zb