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Eisenkot plädiert für erneuerte Partnerschaft Israels mit den USA

TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach der Parlamentswahl in Israel und den Midterms in den USA hat der ehemalige israelische Militärchef Gadi Eisenkot für eine Erneuerung der Partnerschaft zwischen beiden Ländern plädiert. "Israel wird weiterhin einer der verlässlichsten und leistungsfähigsten strategischen Partner Amerikas im Nahen Osten bleiben - eine Partnerschaft, die für beide Völker in jeder Hinsicht von gegenseitigem Nutzen ist", schrieb Eisenkot, dessen Mitte-Partei Jaschar bei der Wahl 21 Mandate in der Knesset erhalten hatte, am Mittwochabend auf der Plattform X.

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Derzeit führt der israelische Präsident Izchak Herzog nach dem knappen Wahlausgang ohne klaren Sieger in der vergangenen Woche Gespräche mit Vertretern aller Parteien zur Regierungsbildung. Die rechtskonservative Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte 27 von insgesamt 120 Sitzen erhalten.

"Das israelische Volk hat für einen Wandel gestimmt und dafür, die derzeitige Regierung abzulösen", schrieb Eisenkot auf X. Die Verbindung zwischen Israel und den Vereinigten Staaten sei mehr als nur ein Bündnis zwischen Regierungen, sondern auch eine Partnerschaft zwischen Völkern.

"Unter meiner Führung werden wir diese Partnerschaft erneuern und vertiefen, die parteiübergreifenden Grundlagen stärken, die sie seit langem tragen, und gemeinsam mit unseren Verbündeten auf einen Nahen Osten hinarbeiten, der sich nicht nur durch die Abwesenheit von Konflikten auszeichnet, sondern durch Chancen und Zusammenarbeit", unterstrich Eisenkot seinen Willen, eine neue Regierung zu bilden.

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US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag die Einstellung milliardenschwerer Hilfen an Israel zum Jahresende angekündigt. Er und Netanjahu seien übereingekommen, dass Israel nicht mehr auf die Zuschüsse in Höhe von vier Milliarden US-Dollar (knapp 3,6 Mrd. Euro) angewiesen sei, so Trump. Eisenkot hatte dies scharf kritisiert./czy/DP/zb

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