Ekso Bionics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Werte in diesem Artikel
Ekso Bionics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -2,04 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,800 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 2,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 36,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Ekso Bionics und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ekso Bionics
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ekso Bionics
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent