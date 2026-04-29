Ekso Bionics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ekso Bionics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -2,04 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,800 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 36,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net