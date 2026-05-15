Elauwit Connection: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Elauwit Connection hat am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21,17 Prozent auf 4,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,6 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.net